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Суд в Бресте приговорил младшего сержанта к 2,5 года "химии" за издевательства над подчиненными

Происшествия 21.08.2018 | 18:54
Фото из архива
Фото из архива

21 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Брестского района вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего срочной службы, обвиняемого в совершении воинского преступления, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Потерпевшими по делу проходили трое военнослужащих. Младший сержант, демонстрируя пренебрежительное отношение к подчиненным, применил к ним насилие и издевался, бил сослуживцев поясным ремнем.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в превышении власти, сопряженном с насилием, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.455 Уголовного кодекса. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев с направлением в исправительное учреждение открытого типа, без конфискации имущества и с лишением права занимать должности, связанные с деятельностью представителя власти на срок 4 года. Также он лишен воинского звания "сержант запаса".

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

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Теги
Брест, насилие, превышение служебных полномочий, суд
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