Суд в Гомеле приговорил россиянина к 16 годам за разбой и покушение на убийство продавца мотоциклов

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский областной суд приговорил гражданина России, который вместе с подельником избил продавца спортивных мотоциклов, к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Верховного суда.

Приговор по этому уголовному делу оглашен сегодня. Обвиняемый признан виновным в разбое и покушении на убийство. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

Нападение на продавца мотоциклов произошло летом 2017 года в деревне Романовичи Гомельского района. 22-летний молодой человек по просьбе своего дяди продавал мотоциклы "Сузуки" и "Ямаха". На заранее оговоренной встрече два покупателя из Курской области напали на парня и избили до потери сознания резиновым молотком. Затем лжепокупатели сели на мотоциклы и уехали, рассчитывая пересечь границу с Россией. Однако в Добрушском районе их заметили сотрудники ГАИ. Одного из подозреваемых удалось задержать - им оказался 23-летний россиянин. Сегодня в отношении него и был вынесен приговор.-0-