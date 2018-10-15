15 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Такси с пассажирами перевернулось в Сморгонском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла ранним утром 14 октября. Автомобиль такси с двумя пассажирами ехал из Сморгони в Островец.

"В условиях тумана на закруглении вправо "Альфа Ромео" пересек встречную полосу и левую обочину, перевернулся и в поле лег на крышу. Водитель не был пристегнут и с травмами госпитализирован", - отметили в ГАИ. Пассажиры не пострадали.

Сообщается, что ДТП случилось на участке, где установлены дорожные знаки "Опасный поворот" и "Направление поворота", а максимальная скорость ограничена 70 км/ч.-0-

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома