15 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Такси с пассажирами перевернулось в Сморгонском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла ранним утром 14 октября. Автомобиль такси с двумя пассажирами ехал из Сморгони в Островец.
"В условиях тумана на закруглении вправо "Альфа Ромео" пересек встречную полосу и левую обочину, перевернулся и в поле лег на крышу. Водитель не был пристегнут и с травмами госпитализирован", - отметили в ГАИ. Пассажиры не пострадали.
Сообщается, что ДТП случилось на участке, где установлены дорожные знаки "Опасный поворот" и "Направление поворота", а максимальная скорость ограничена 70 км/ч.-0-
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4663 BYN
|2.45 BYN
|2.461 BYN
|USD
|2.1261 BYN
|2.12 BYN
|2.126 BYN
|RUB
|3.2227 BYN
|3.215 BYN
|3.23 BYN