Такси сбило пьяного велосипедиста в Бресте

18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте автомобиль такси сбил пьяного велосипедиста, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в полночь 18 мая. По предварительной информации, 32-летний местный житель управлял автомобилем такси "Тойота Приус". На улице Краснознаменной водитель сбил 39-летнего брестчанина, который пересекал проезжую часть на велосипеде. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения. Он госпитализирован в травматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи.
Установлено, что водитель такси с 2008 года за нарушение ПДД привлекался к административной ответственности 28 раз.
Проводится проверка.-0-
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