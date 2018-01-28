В Витебске иномарка с пьяным бесправником за рулем врезалась в такси

28 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске иномарка с пьяным водителем-бесправником за рулем врезалась в автомобиль такси, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Авария произошла 28 января около часа ночи по ул. Гагарина. "Как пояснил водитель "Рено Лаган", работающий в ЧТУП "Новое такси", он остановился для высадки пассажира, когда в него въехал "Дэу Леганза". К счастью, девушка-пассажир уже покинула салон и чудом избежала наезда. От удара "Рено" сильно смяло. Таксист, по его словам, на время потерял сознание, а когда пришел в себя, вызвал "скорую" и ГАИ. Он также не травмирован. А вот виновник ДТП госпитализирован в отделение травматологии - после столкновения его авто вынесло за пределы проезжей части прямо на дорожный знак", - пояснил Александр Казючиц.
Оказалось, что за рулем "Дэу Леганза" был 31-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения и без водительских прав. По факту ДТП проводится проверка.-0-
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