Легковушка насмерть сбила пешехода в Петриковском районе

29 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе легковой автомобиль насмерть сбил пешехода, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
ДТП произошло 27 января примерно в 19.20. Водитель автомобиля "Рено Сандеро" на 228-м км автодороги граница РФ - Гомель - Кобрин совершил наезд на пешехода. 48-летний мужчина двигался по краю проезжей части в попутном направлении, световозвращающими элементами обозначен не был.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.-0-
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