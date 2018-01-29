Легковушка насмерть сбила пешехода в Петриковском районе

29 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе легковой автомобиль насмерть сбил пешехода, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 27 января примерно в 19.20. Водитель автомобиля "Рено Сандеро" на 228-м км автодороги граница РФ - Гомель - Кобрин совершил наезд на пешехода. 48-летний мужчина двигался по краю проезжей части в попутном направлении, световозвращающими элементами обозначен не был.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.-0-