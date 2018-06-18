18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таксист сбил насмерть женщину в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 16 июня около 2.00. "На улице Кальварийской таксист за рулем "Kia Rio" сбил минчанку 1961 года рождения. Она переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Женщина спустя несколько часов скончалась в больнице. В ее крови было 2,75 промилле алкоголя", - рассказали в ГАИ.

Всего за прошедшие выходные дни в Минске зарегистрировано почти 130 ДТП, в них 2 человека получили ранения и 1 погиб. Задержаны 20 нетрезвых водителей, 41 водитель не имел прав. Больше 100 человек сотрудники ГАИ привлекли к ответственности за превышение скорости. Привлечены к административной ответственности и более 290 пешеходов-нарушителей.-0-