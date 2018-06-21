Трем жителям Мозырского района назначен арест за нападение на таксиста

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трем жителям Мозырского района назначен арест за злостное хулиганство в отношении таксиста, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Гомельского областного суда.

Двое обвиняемых ранее уже были судимы. Им назначено наказание в виде ареста на срок 3 месяца. Третий фигурант за злостное хулиганство получил 2 месяца ареста. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Обвиняемые в апреле в состоянии алкогольного опьянения, находясь в автомобиле такси, принадлежащем потерпевшему, ударили его. После этого, выйдя на проезжую часть из машины, продолжили хулиганские действия: повредили автомобиль потерпевшего. При этом один из обвиняемых бросил стеклянную бутылку в сторону авто и повредил внутреннюю верхнюю створку двери с водительской стороны. Второй обвиняемый попытался вновь ударить таксиста, однако тот сумел увернуться от ударов.-0-