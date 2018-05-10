10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли при пожаре в Щучинском районе. Информация о ЧП размещена в оперативной сводке Гродненского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о пожаре жилого дома в деревне Таневичи Щучинского района поступило спасателям сегодня утром. В результате возгорания уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены. Под обгоревшими обломками дома обнаружены фрагменты тел хозяина 1969 года рождения и хозяйки 1963 года рождения, также обнаружены останки человека, личность которого устанавливается.

Причина пожара выясняется. Рассматриваемая версия - неосторожность при курении.-0-