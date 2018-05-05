5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте при пожаре в жилом доме погибли два человека. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Пожар в жилом кирпичном доме на ул. Бауманской произошел сегодня ночью. В огне погибли находившиеся в гостях мужчина 1973 года рождения и женщина 1977 года рождения. Повреждены кровля дома, перекрытие, внутренняя отделка и имущество.

Причина пожара устанавливается. Предварительная версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-