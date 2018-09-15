Два человека погибли в ДТП под Могилевом

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Могилевской области устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием мотоцикла, в котором погибли два человека, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

По ее словам, инцидент произошел поздно вечером 14 сентября на автодороге возле деревни Княжицы Могилевского района. "По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля "Сеат Ибица", двигаясь по автодороге Минск - Могилев, врезался в стоявший на крайней правой полосе проезжей части мотоцикл "Днепр", на котором находились 26-летний и 16-летний жители деревни Никитиничи Могилевского района. После столкновения подростка отбросило на крайнюю левую полосу движения, где на него наехал "Рено Меган" под управлением 42-летнего минчанина. В результате ДТП подросток умер на месте происшествия, второй пострадавший скончался в реанимационном отделении местной больницы", - рассказала Оксана Соленюк.

Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) Уголовного кодекса Беларуси.-0-