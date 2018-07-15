15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека пострадали в ДТП в Узденском районе Минской области, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома

ДТП произошло вечером 14 июля на 56-м км автодороги Пуховичи-Узда-Негорелое. Автомобиль Honda Civic на закруглении влево выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Ford Mondeo.

В результате аварии водитель Ford с переломами госпитализирован. Его 19-летняя пассажирка также доставлена в больницу, 51-летняя пассажирка от госпитализации отказалась.

В этот же день в Узденском районе в ДТП пострадала 8-летняя девочка. На мокрой из-за дождя дороге 39-летний минчанин на Ford Courier неправильно выбрал скорость движения, и машину занесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Renault Laguna. В результате аварии телесные повреждения получила 8-летняя девочка. Школьница госпитализирована. Ребенок находился в бустере, был пристегнут ремнем безопасности.

ГАИ напоминает, при движении в дождь нужно выбирать безопасную скорость. Видимость ухудшается, поэтому также важно увеличить дистанцию до впереди едущего автомобиля и придерживаться ее. Стоит учитывать, что на мокром покрытии в полтора раза увеличивается тормозной путь автомобиля, а значит, и вероятность попасть в ДТП.-0-