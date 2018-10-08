Три человека умерли в могилевской больнице от отравления неизвестной жидкостью

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин и женщина умерли в больнице Могилева после того, как выпили неизвестную жидкость. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Пострадавшие были госпитализированы в разное время с 4 по 5 октября с предварительным диагнозом "отравление неизвестным веществом". Спустя несколько дней, 7 октября, все они скончались в больнице. "Опросив врачей, следователи выяснили, что женщина, находившаяся какое-то время в сознании, рассказала, что знакомые мужчины предложили ей "выпить спирта". Она согласилась, однако через некоторое время ей стало плохо и она обратилась за медицинской помощью", - рассказали в СК.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы, которые позволят назвать точную причину смерти.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.144 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) УК.-0-
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