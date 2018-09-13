В Россонах годовалую девочку госпитализировали с отравлением растворителем

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Годовалую девочку госпитализировали в Россонскую центральную районную больницу с отравлением растворителем, сообщили корреспонденту БЕЛТА в больнице.

Сейчас девочка находится в реанимации. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Завтра ее переведут в Витебск.

Как сообщает газета "СБ. Беларусь Сегодня" со ссылкой на замглавврача ЦРБ Алину Чумакову, инцидент произошел на даче. Девочка открыла бутылку с растворителем и выпила из него жидкость. Родители везли малышку навстречу "скорой помощи", так как дача находится примерно в 20 км от больницы.

Анестезиолог-реаниматолог Александр Блютас рассказал, что у пострадавшей обожжена полость рта и шея. В реанимации оказали всю необходимую помощь и продолжают наблюдение за состоянием девочки.-0-