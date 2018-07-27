27 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Трое жителей Житковичского района незаконно выловили 77 кг карпа, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Операцию по задержанию браконьеров провели оперативники отдела уголовного розыска Житковичского РОВД.

События развивались в ночь на 26 июля. Трое приятелей - пенсионер, машинист тепловоза и рабочий рыбхоза - решили порыбачить в запрещенном для этих целей месте: на пруду Мальковый, который расположен вблизи п. Озерный. "Рыбаков даже не остановил тот факт, что две недели назад пенсионера уже задерживали по факту незаконной ловли рыбы", - отметил Виталий Пристромов.

Улов составил 77 кг карпа. Собрав снасти, подельники поехали к одному из них домой. На подворье они пытались переложить рыбу в сарай, однако в этот момент были пойманы с поличным милиционерами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Беларуси. Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома