Трубы из полипропилена на Br70 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники пресекли незаконную попытку ввезти на территорию Евразийского экономического союза полипропиленовые трубы стоимостью более Br70 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Нарушение выявлено в пункте пропуска "Котловка". Транспортное средство Renault российской фирмы-перевозчика со сборным грузом следовало из Литвы. Таможенники установили, что в грузовом отсеке автомобиля помимо заявленного в товаросопроводительных документах товара находятся пропиленовые трубы общей длиной более 3 тыс. м. Их стоимость - более Br70 тыс.

Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Беларуси. Для юридического лица, нарушившего таможенное законодательство, статья предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-