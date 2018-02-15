15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У жителя Кричева изъяли травматическое и холодное оружие, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Сотрудники милиции при проведении оперативных мероприятий получили информацию, что у жителя районного центра хранится оружие. Прокурором был санкционирован осмотр места жительства мужчины, в ходе которого обнаружили травматическое и холодное оружие, бейсбольные биты, две емкости с порохом общим весом более 1 кг, а также долговые расписки граждан и оставленные ими в залог документы.

По факту незаконных действий в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.295 УК. Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

Следствию предстояло установить, откуда у обвиняемого не только оружие, но и многочисленные документы с расписками. При проведении следственных действий было установлено, что документы и расписки оставляли граждане, которые в разные периоды занимали деньги у обвиняемого. Некоторые из них не смогли отдать долг и, соответственно, не получили назад документы. Например, житель деревни Калинино Кричевского района был должен обвиняемому $350, которые вернуть вовремя не смог. Тогда обвиняемый, приехав домой к должнику, путем применения насилия принуждал потерпевшего к уплате долга. Эти противоправные действия следствием квалифицированы в ч.2 ст.384 (принуждение к выполнению обязательств, совершенное с применением насилия) УК.

Для установления всех обстоятельств по уголовным делам следователи проводят неотложные следственные и другие процессуальные действия, назначен комплекс судебных экспертиз. Следователи обращаются к гражданам, которым что-либо известно по данным фактам, проинформировать правоохранительные органы по тел. 8 (02241) 2-96-93.-0-

Фото УСК по Могилевской области