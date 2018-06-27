У жителя Ушачского района изъяли самодельный пистолет

27 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. У жителя Ушачского района (Витебская область) изъяли самодельный пистолет. Такая информация размещена на сайте Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Мужчина из ствола и части ствольной коробки пружинно-поршневой винтовки "ИЖ-22" создал компактный пистолет, пригодный для боевого выстрела. Законопослушные родственники "умельца" выдали оружие сотрудникам Ушачского РОВД во время специального комплексного мероприятия "Арсенал".

"Эксперты Новополоцкого межрайонного отдела комитета подтвердили, что изъятый пистолет является самодельным ручным короткоствольным огнестрельным оружием и пригоден для выстрелов патронами калибра 5,6 мм", - говорится в сообщении. -0-