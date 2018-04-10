Убийство 2000 года в Гродно помогло раскрыть исследование генотипа ранее судимого мужчины

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взятые биологические образцы у ранее судимого мужчины помогли раскрыть убийство 2000 года, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

В конце августа 2000 года в лесу у детского лагеря "Купалинка", территория которого сейчас входит в черту Гродно, было обнаружено тело 19-летней девушки с множественными повреждениями. Правоохранительными органами были приложены усилия к проверке всех версий, учитывая поступающую информацию, в том числе распространялись ориентировки с данными о возможных подозреваемых. Однако установить лиц, причастных к совершению преступления, оперативно не удалось.

Полученную на первоначальном этапе расследования информацию приобщили к материалам уголовного дела. Также с места происшествия были изъяты вещественные доказательства и биологические следы. "В 2017 году в одном из отделов внутренних дел Гродно при отработке лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений, были изъяты биологические образцы у судимого за убийство 51-летнего местного жителя. Проведенный экспертами анализ показал совпадение генотипа с выведенным из биологического материала, изъятого с места происшествия", - рассказали в СК.

Мужчину задержали, уголовное дело было возобновлено и принято к производству главным следственным управлением. Установлено, что обвиняемый днем 24 августа 2000 года напал на 19-летнюю девушку, которая возвращалась домой через лес. Мужчина нанес ей большое количество ударов, а также изнасиловал. В результате из-за телесных повреждений она погибла на месте.

Для полного и всестороннего изучения обстоятельств преступления проведен большой объем следственных действий. "В том числе отдельное внимание уделялось проверке версии о причастности к преступлению нескольких человек, которая была выдвинута на первоначальном этапе расследования в 2000 году. Отработан круг общения фигуранта в тот период, проведены многочисленные экспертные исследования по изъятым биологическим следам. Кроме того, направлялись международные поручения об оказании правовой помощи в Россию. В конечном счете данная версия не подтвердилась", - проинформировали в СК.

Фигурант после задержания давал противоречивые показания, пытаясь минимизировать свою роль. При этом отмечал, что ввиду сильного алкогольного опьянения многих деталей не помнит. Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст.139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, лицом, ранее совершившим убийство). Мужчина заключен под стражу. Следствие готовит документы для передачи уголовного дела прокурору для изучения.-0-