Участники международной группы наркораспространителей приговорены в Минске к срокам до 20 лет

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Партизанского района Минска вынес обвинительный приговор девяти участникам организованной группы, занимавшейся незаконным оборотом психотропов и наркотиков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорсуда.

Фигуранты, среди которых граждане Беларуси и один гражданин Украины, приговорены к длительным срокам лишения свободы - от 11 до 20 лет, с конфискацией имущества. Отбывать наказание они будут в колонии усиленного режима.

Некоторые участники организованной группы были изобличены ранее и к этому моменту приговорены судебными органами Беларуси и России к различным срокам лишения свободы.

По данным следствия, наибольшая часть преступлений совершена на территории Минска, Минской и Гродненской областей. Также установлена причастность отдельных членов группы к сбыту в 2014 году психотропа в Гродно мужчине, который скончался после употребления запрещенного вещества.

За время деятельности фигуранты незаконно распространили на территории Беларуси и России особо опасные психотропы общей массой не менее 9 кг и опасные наркотические средства массой не менее 550 г. В результате незаконной деятельности получен доход на общую сумму более Br1,38 млн.-0-