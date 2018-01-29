29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело о масштабной коррупции в системе предприятий ЖКХ направлено в суд, сообщили БЕЛТА в Генпрокуратуре Беларуси.

"Генеральная прокуратура направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело по обвинению 40-летнего жителя Минского района, руководителя коммерческих организаций, в распространении ложной информации о товарах и услугах, организации превышения служебных полномочий и даче взяток", - говорится в сообщении.

Мужчине инкриминируется то, что он в период с 2009 по 2015 год, действуя от имени подконтрольных ему структур и согласно разработанному им плану, вовлек в преступную деятельность должностных лиц предприятий системы жилищно-коммунального хозяйства Витебской, Минской и Могилевской областей. Так, семь руководителей предприятий системы ЖКХ заключили с подконтрольными обвиняемому организациями договоры на поставку товаров по явно завышенным ценам, за что получили взятки в виде процента от общей суммы сделки.

Противоправными действиями обвиняемого причинен ущерб коммунальным предприятиям в размере свыше Br677 тыс.

Кроме того, обвиняемый в 2009-2011 годах, будучи представителем коммерческого предприятия, организовал изготовление и распространение рекламных буклетов, в которых содержались заведомо ложные сведения, а также сообщил ложную информацию о работе компании журналисту отраслевого издания.

В качестве обвиняемых по данному делу привлечены также должностные лица предприятий системы ЖКХ, которым инкриминируются превышение служебных полномочий, получение взяток, служебный подлог (одному из них).

Ранее избранную к руководителю коммерческой организации и четырем директорам коммунальных предприятий меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-