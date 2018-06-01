1 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено на водителя за наезд на школьницу в Орше, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) в отношении водителя, совершившего 29 мая наезд на школьницу.

В тот день житель Шклова Могилевской области, управляя автомобилем Opel Vectrа, двигался по улице Юрия Бобкова в Орше со стороны проспекта Текстильщиков в направлении улицы 60 лет БССР. Около 22.00 вблизи дома №4 он наехал на 14-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С тяжкими телесными повреждениями пострадавшая была госпитализирована в отделение реанимации местной больницы.

В момент аварии 27-летний мужчина был трезв.

На место происшествия выбывала следственная группа Оршанского МОСК, которая зафиксировала обстановку в момент ДТП. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести и локализации телесных повреждений, полученных пешеходом, автотехнические экспертизы для установления места столкновения и технического состояния транспортного средства.

Для установления всех обстоятельств аварии следователи обращаются с просьбой к гражданам, располагающим интересующими сведениями или ставшими очевидцами ДТП, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 3998044 (круглосуточно).-0-