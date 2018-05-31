В Минске водитель легковушки сбил на переходе женщину с ребенком

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель легкового автомобиля сбил на переходе женщину с ребенком, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня около 19.30. Мужчина 1943 года рождения, двигаясь по улице Матусевича со стороны улицы Лещинского, сбил женщину с ребенком 2015 года рождения, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. У ребенка зафиксирована черепно-мозговая травма тяжелой степени, перелом затылочной кости. Женщина и ребенок госпитализированы.

По данным ГАИ, водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, при этом он лишен права на управление транспортными средствами. Ранее данный гражданин неоднократно задерживался за управление транспортными средствами без соответствующего на это права и пытался обжаловать решение ГАИ в свою пользу.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.-0-