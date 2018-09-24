Уголовное дело возбуждено по факту аварии с тремя погибшими под Солигорском

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По факту смертельного ДТП в Солигорском районе возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Солигорским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства смертельной аварии на подъездной дороге к трассе Минск-Микашевичи. "По результатам первоначальных следственных действий возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех человек), - проинформировали в ведомстве. - Следователи совместно с сотрудниками государственной автомобильной инспекции и специалистами областного управления Госкомитета судебных экспертиз продолжают работать на месте происшествия. Следственно-оперативная группа проводит осмотр места, опрашиваются очевидцы, устанавливаются следы, механизм столкновения, а также - кто из девушек находился за рулем легковушки".

Три человека погибли при столкновении легковушки и УАЗа в Солигорском районе "В результате погибли три человека. Это две девушки - водитель и пассажирка легкового авто, а также водитель УАЗа", - проинформировали в СК.

По предварительным данным, сегодня утром легковой Renault из-за заноса выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с автомобилем УАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия находившиеся в легковушке две жительницы Солигорска, а также водитель УАЗ от полученных травм погибли на месте.

Следователи рекомендуют водителям при движении на мокрой дороге в условиях ограниченной видимости выбирать скорость с учетом дорожных условий. Также необходимо помнить о том, что высокая скорость во время дождя приводит к потере сцепления с дорожным покрытием.-0-