В Барановичском районе легковушка перевернулась и повисла на перилах моста

21 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе легковой автомобиль перевернулся и повис на перилах моста, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 мая примерно в 5.00. Автомобилем "Ауди 80" управлял 22-летний житель Барановичей. Он двигался по трассе Р5 с сторону Новогрудка. На 26-м км водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в барьерное ограждение моста. От удара машина перевернулась и повисла на перилах.
В результате аварии молодой человек получил тяжелые травмы. Он госпитализирован в Барановичскую центральную больницу.
По факту ДТП проводится проверка. По предварительной информации, водитель мог уснуть за рулем.-0-
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