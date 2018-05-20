В Могилеве в ДТП попали туристический автобус и три легковушки: погибла женщина

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве произошло ДТП с участием туристического автобуса и трех легковых автомобилей, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Могилевского облисполкома Татьяна Старосотникова.

ДТП произошло вечером 19 мая. "23-летний могилевчанин, управляя автомобилем BMW, двигаясь по улице Челюскинцев со стороны улицы Вишневецкого в направлении улицы Ромашко, в районе дома №136 при движении в правой полосе совершил столкновение с попутно двигавшимся в соседней полосе автобусом. От удара BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении внедорожником Honda. После этого Honda выехала на встречную и столкнулась с автомобилем "Лада", который ударило о световую опору", - рассказала Татьяна Старосотникова.

В результате ДТП погибла 59-летняя пассажирка автомобиля "Лада", она находилась на заднем сиденье и не была пристегнута. Травмы также получил водитель "Лады", 21-летний житель Могилевского района, у него закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки. 56-летний пассажир "Лады", житель Могилевского района, получил черепно-мозговую травму и перелом костей носа.

Трехлетняя девочка, ехавшая в автомобиле Honda, с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота доставлена в больницу. В момент аварии ребенок находился на заднем сиденье в автокресле.

В туристическом автобусе было 16 пассажиров, никто не пострадал.

По факту данного ДТП управление Следственного комитета по Могилевской области совестно с ГАИ начало проверку. Причины произошедшего устанавливаются.-0-