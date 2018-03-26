26 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту нападения на пенсионерку в Барановичском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

"Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.206 (грабеж) УК. Сотрудники органов внутренних дел проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших противоправные действия", - сказал Дмитрий Иванюк.

Как сообщалось, нападение произошло 26 марта примерно в два часа ночи в деревне Русино. Пострадавшей оказалась одинокая 74-летняя местная жительница. По словам пенсионерки, она проснулась от шума в комнате. В темноте разглядела мужчину в маске и женский силуэт. Точное количество злоумышленников, как и их пол, предстоит установить следствию. Хозяйку дома связали и несколько раз ударили кулаком в лицо, потребовав деньги. Затем преступники похитили Br250 и скрылись.

Около семи часов утра женщине удалось освободиться. Она обратилась за помощью к соседям, которые вызвали милицию. Пострадавшая с гематомами помещена в больницу.-0-