Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина России за лжепредпринимательство

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина России, которому инкриминируются лжепредпринимательство и уклонение от уплаты таможенных платежей. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Мужчина, не имея намерения вести предпринимательскую деятельность, исходя из корыстных соображений, зарегистрировал в Беларуси частное торговое унитарное предприятие. После этого он в 2013 году ввез на территорию Беларуси для внутреннего потребления три седельных тягача и два полуприцепа с освобождением от уплаты таможенных пошлин. При этом транспортные средства и полуприцепы к ним по назначению не использовались. Их местонахождение на территории республики не установлено. В результате фигурант уклонился от уплаты таможенных платежей и причинил государству ущерб на Br104,6 тыс.

Генеральная прокуратура Беларуси в соответствии с положениями Конвенции государств - участников СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам направила российским коллегам материалы уголовного дела в отношении фигуранта. "Вопрос процессуальной судьбы переданного уголовного дела взят на контроль", - отметили в надзорном ведомстве.-0-