Уголовное дело возбуждено за незаконную рыбалку в Житковичском районе

19 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житковичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о незаконной добыче рыбы на озере Червоное, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В совершении преступления против экологической безопасности и природной среды подозревается неработающий 37-летний житель деревни Дяковичи. Мужчина 16 марта без надлежащего разрешения, с использованием запрещенного орудия лова (лесковой сети) незаконно добыл 20 серебряных карасей и 5 щук. Ущерб, причиненный окружающей среде, оценен в 65 базовых величин (1 БВ сейчас составляет Br24,5).

"Факт незаконной добычи рыбы выявили сотрудники Туровской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. При осмотре были обнаружены и изъяты рыба, орудие лова, мешок с веревкой, велосипед", - прокомментировала Мария Кривоногова.

Ранее мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности за незаконную добычу рыбы. Последний раз - в 2017 году. В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.281 (незаконная добыча рыбы, совершенная лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное настоящей статьей) Уголовного кодекса Беларуси. Он заключен под стражу.-0-

Фото УСК по Гомельской области