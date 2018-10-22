Уголовное дело заведено на водителя, сбившего насмерть солдата в Лепельском районе

УСК по Витебской области. Фото из архива

22 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, сбившего насмерть солдата в Лепельском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Как сообщалось, около 3 часов ночи 22 октября фура DAF сбила насмерть 19-летнего солдата в деревне Боровка, где дислоцируется воинская часть. По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, военнослужащий внезапно выбежал на дорогу. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы.

К подозреваемому применена мера процессуального принуждения обязательство о явке. По предварительной информации, водитель в момент аварии был трезв.

С целью установления всех обстоятельств происшествия, а также свидетелей и очевидцев ДТП следователи обращаются с просьбой к гражданам, располагающим соответствующей информацией, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области: 8(033) 399-80-44 (круглосуточно).-0-