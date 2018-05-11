Уголовное дело заведено на жителя Кобринского района за связь с 15-летней

11 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Кобринского района за сексуальную связь с 15-летней девушкой. Информация об этом размещена на сайте газеты "Голас часу" со ссылкой на заместителя начальника Малоритского районного отдела Следственного комитета Дмитрия Струнца, сообщает БЕЛТА.

Уголовное дело по ст.168 УК (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) возбуждено в отношении 20-летнего молодого человека. Его подозревают в сексуальном контакте с несовершеннолетней жительницей Малоритского района.

"Фигуранты заявляют, что между ними любовь и все происходило по обоюдному согласию, в будущем они намерены пожениться. Между тем по законодательству Беларуси половая свобода наступает с 16 лет, так как по существу еще дети не в полной мере отдают отчет своим действиям, которые могут существенно повлиять на их дальнейшую жизнь", - подчеркнул Дмитрий Струнец.

Санкцией статьи жителю Кобринского района грозит максимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы.-0-