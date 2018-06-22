Уроженец Гродненской области выманил в интернете более Br50 тыс.

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уроженец Гродненской области под видом женщины выманил в интернете у мужчин более Br50 тыс., сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Советским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование многоэпизодного уголовного дела. Уроженец Гродненской области обвиняется в мошенничестве и вымогательстве в интернете. "Расследование установило, что парень с декабря 2015-го по январь 2018 года использовал аккаунты в соцсети и на сайте знакомств, где представлялся женщиной. Обманным путем у 63 мужчин он выманивал деньги. Общая сумма, которой завладел злоумышленник, - более Br52 тыс., - проинформировала Марина Дранькова. - Полученные противоправным способом деньги он переводил на свой счет в букмекерской конторе и обналичивал. Делал ставки на результаты спортивных состязаний, тратил на развлечения в Минске и дорогие подарки девушке".

Мужчины перечисляли деньги на баланс мобильного телефона по просьбе "женщины", которой якобы необходимо было решать многочисленные личные проблемы. "Наибольший совокупный размер переводов от одного из пострадавших составил свыше Br33 тыс. Кроме того, фигурант предъявил одному из мужчин требование о перечислении денег на баланс лицевого счета под угрозой разглашения сведений об их виртуальном общении супруге", - сказала Марина Дранькова.

Для наполнения персональной страницы парень использовал взятые в интернете фото неизвестных ему девушек. После блокировки аккаунта продолжал переписку в мессенджерах на мобильном устройстве, однако на звонки не отвечал и на встречи не являлся, ссылаясь на различные обстоятельства. Впоследствии двое пострадавших обратились с заявлениями в правоохранительные органы.

Уроженцу Гродненской области предъявлено обвинение по ч.1 ст.14, ч.4 ст.209 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере, повторно), ч.2 ст.208 УК (вымогательство). Он находится под стражей. Ущерб потерпевшим возмещен частично. Уголовное дело прокурором направлено в суд.-0-