11 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Ущерб от пожара в миорском ФОКе составил не менее Br30 тыс. Об этом сообщил сегодня на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, начальник управления Следственного комитета по Витебской области Владимир Шалухин.

"В настоящее время можно говорить о сумме не менее Br30 тыс., так как точный размер причиненного ущерба еще не установлен. Пожарно-техническая экспертиза пока не закончена, поэтому делать выводы по этому уголовному делу рано", - сказал Владимир Шалухин.

Пожар в миорском Физкультурно-оздоровительном комплексе случился 1 июня. Возгорание произошло в районе деревянной обрешетки кровли, покрытой металлочерепицей. По прибытии пожарных расчетов к месту происшествия наблюдалось сильное задымление. До приезда пожарных сотрудники ФОКа - восемь человек - самостоятельно покинули здание. На ликвидации пожара были задействованы более 30 спасателей и восемь единиц пожарной аварийно-спасательной техники.

По факту уничтожения имущества по неосторожности в отношении двух работников Миорской ПМК-55 возбуждено уголовное дело по ст.219 УК. Подозреваемыми по уголовному делу являются бетонщик 1962 года рождения и плотник-бетонщик 1967 года рождения, которые проводили 1 июня работы на крыше ФОКа.-0-