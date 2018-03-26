26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлена личность погибшего в минском метро мужчины, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

"Погибшим является 49-летний житель Воложина Минский области", - проинформировала она. На видеозаписи с камер наблюдения видно, что мужчина упал на рельсы перед прибывавшим составом.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи просят очевидцев позвонить по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Минску: 8 017 389 55 55

Как сообщалось, инцидент произошел сегодня в 12.25 на станции метро "Купаловская" - мужчина упал под подвижной состав по первому главному пути. В 12.38 движение было восстановлено, станция была временно закрыта по решению правоохранительных органов - поезда следовали без остановки. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа с участием специалистов-экспертов. Проверка проводится Ленинским (г.Минска) отделом Следственного комитета.-0-