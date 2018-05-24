Установлена личность женщины, выбросившей новорожденного в Белыничах

24 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома установили личность женщины, выбросившей новорожденного в городе Белыничи, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Владимир Синкевич.

4 апреля по ул. Телешева в Белыничах возле трансформаторной подстанции был обнаружен труп новорожденного ребенка. При осмотре предварительно было установлено, что роды проходили вне медицинского учреждения. Тело новорожденного мальчика находилось в этом месте более суток.

Белыничским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 144 УК (причинение смерти по неосторожности).

Как рассказал начальник отдела по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности управления уголовного розыска УВД облисполкома подполковник милиции Александр Толкачев, с целью установления лица, совершившего преступление, сотрудниками уголовного розыска отрабатывались женщины, находящиеся на учете по беременности, срок родов которых выпадал на конец марта - начало апреля, а также семьи, находящиеся в социально опасном положении, ведущие асоциальный образ жизни, которые могли не встать на учет в связи с беременностью.

Личность женщины установлена. Ей оказалась 33-летняя жительница Березино, которая временно проживала в Белыничах, вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками, на учете по беременности не находилась. У нее были взяты биологические образцы для сравнительного исследования и направлены в Государственный комитет судебных экспертиз.

В настоящее время эксперты проводят дополнительные экспертизы по установлению причины смерти новорожденного ребенка.

Женщине грозит до трех лет лишения свободы.-0-