ВС оставил без изменения оправдательный приговор по делу о домашних родах в Витебске

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд оставил без изменения оправдательный приговор по делу о домашних родах в Витебске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ВС.

"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Беларуси оправдательный приговор Витебского областного суда от 25 января 2018 года по уголовному делу оставлен без изменения, а апелляционный протест - без удовлетворения", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, приговором Витебского областного суда женщина признана невиновной в причинении смерти по неосторожности и оправдана по ч.1 ст.144 УК за отсутствием в деянии состава преступления.

Трагедия произошла в феврале 2017 года. Женщина приехала из Санкт-Петербурга в Витебск, чтобы родить, но отказалась от госпитализации, поскольку уже имела положительный опыт родов на дому. Однако в этот раз новорожденная девочка задохнулась в околоплодных водах. Попытки реанимировать малышку врачами скорой помощи и позже в роддоме не увенчались успехом. Психолого-психиатрическая экспертиза не обнаружила у женщины ни хронического психического заболевания, ни временного расстройства психики, ни какого-либо иного болезненного состояния психики.-0-