17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлены личности погибших на пожаре в Борисовском районе - это проживавшие в горевшем доме 90-летняя женщина и ее 65-летний сын, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Официальный представитель УСК проинформировала, что Борисовский районный отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку. "Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, опрос местных жителей, установлены личности погибших. В доме проживали 90-летняя женщина и ее 65-летний сын", - рассказала Татьяна Белоног.

Она назвала возможную причину ЧП. "В ходе проведения первоначальных мероприятий версию неисправности печного отопления следствие считает одной из основных. Для установления причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проведения судебно-медицинского исследования будет известна точная причина смерти погибших", - пояснила официальный представитель УСК.

Сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Новоселки Борисовского района поступило спасателям 17 октября около 00.30. После тушения пожара были обнаружены тела двух человек.-0-