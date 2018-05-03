Установлены обстоятельства падения на "Беларуськалии" люльки с рабочими

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование дела о падении на "Беларуськалии" люльки с рабочими, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

На территории ОАО "Беларуськалий" 26 октября 2016 года плотники в люльке на одном из промышленных складов предприятия упали с высоты. В результате от полученных травм один рабочий погиб, четверо пострадали.

"Обстоятельствами гибели и травмирования рабочих явились ненадлежащее исполнение должностными лицами подрядной строительной организации служебных обязанностей по обеспечению безопасных условий труда, отсутствие должного контроля за техническим состоянием оборудования, соответствием его и рабочего места требованиям безопасности, предъявляемых к работам повышенной опасности на высоте", - проинформировала Татьяна Белоног.

Следствием был изучен большой объем служебной и технической документации о строительном процессе, используемом на объекте оборудовании, допрошены должностные лица, работники и свидетели. Проведены очные ставки, выемки, осмотры, получены заключения экспертиз.

Заместителю директора по производству, начальнику участка строительно-монтажных работ и двум мастерам строительной организации предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 303 УК (нарушение правил безопасности строительных работ и правил эксплуатации машин и механизмов при производстве таких работ, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжких и тяжких телесных повреждений, смерть человека).

"Беларуськалий" окажет помощь семьям погибших шахтеров "Работники находились под выброшенной рудой, рядом с оборудованием. Как ни прискорбно, смерть наступила мгновенно, в долю секунды, когда произошло обрушение кровли. Всего на руднике работало около 150 человек, а в направлении, где произошла авария, - 14 человек", - отметил Иван Головатый.

Установлено, что должным образом на строительном производстве не была организована безопасность работ. "Должностные лица допустили к выполнению производственного задания членов монтажной бригады, не проинструктировав их и не обеспечив необходимой комплектной оснасткой и оборудованием, соответствующим требованиям проектной документации. При выполнении кровельных работ на высоте около 10 м плотники находились в люльке, предназначенной для подъема груза, а не для перемещения людей. Их рабочее место не было обеспечено страховочными канатами и необходимым комплектом оборудования. В результате обрыва троса падение люльки стало возможным из-за отсутствия в ней ловителя", - рассказала Татьяна Белоног.

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Для устранения выявленных следствием нарушений УСК по Минской области направлены представления в компетентные органы с требованием принять меры по совершенствованию деятельности, касающейся вопросов охраны труда, технике безопасности, промышленной безопасности в соответствие с установленными требованиями.-0-