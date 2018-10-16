В Барановичах хулиган стрелял из пневматики во дворе многоэтажек

16 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах правоохранители задержали мужчину, стрелявшего из пневматического пистолета, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

Пьяный мужчина днем 15 октября в одном из дворов многоэтажной застройки угрожал местным жителям пневматическим пистолетом. Он стрелял по автомобилю и повредил стекло. Об этом очевидцы сообщили в милицию. На вызов приехала следственно-оперативная группа. Хулигана задержали.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.-0-