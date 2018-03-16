В Барановичском районе при ДТП водителя и пассажира выбросило из салона автомобиля

16 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе в ДТП погиб молодой водитель, его жена получила тяжелые травмы, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Трагедия на 7-м км автодороги Р4 Барановичи-Ляховичи произошла 16 марта около трех часов ночи. По предварительной информации, 25-летний житель Барановичей, управляя автомобилем "Рено Меган Сценик", на закруглении дороги не выбрал правильно скорость движения, в результате чего не справился с управлением. Автомобиль выехал за пределы проезжей части и съехал на правую обочину, после чего его еще около 70 м несло юзом, затем машина опрокинулась. От сильного удара оторвались элементы кузова и двигатель, водителя и пассажира выбросило из салона автомобиля.

В результате происшествия мужчина погиб на месте, его 30-летняя жена получила многочисленные тяжкие телесные повреждения. Женщину госпитализировали в Барановичскую городскую больницу. Известно, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Супруги не были пристегнуты ремнями безопасности.

По факту ДТП проводится проверка.-0-