В Беларуси в январе на водоемах погибли 12 человек

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года на водных объектах погибли 12 человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист республиканского совета ОСВОДа Олег Борозна.

Среди погибших девять человек провалились под лед, в том числе двое несовершеннолетних. Три случая - это падение в открытую воду.

За прошлую неделю на водных объектах погибли 3 рыбака-подледника. Спасено со льда 7 рыбаков.

В ОСВОДе предупредили, что на ледовом покрытии следует соблюдать определенные правила поведения. Нельзя выходить на лед, пока его толщина не достигнет 7 см. Проверять прочность нужно пешней или колом. При движении следует быть осторожным, внимательно следить за ледовой поверхностью, обходить опасные и подозрительные места (впадение ручья, выход грунтовых вод и родников, вмерзшие кусты осоки, травы). При движении группой рекомендуется находиться на расстоянии не менее 5 м друг от друга.

Во время рыболовства запрещается пробивать лунки на расстоянии менее 1 м одна от другой. Каждый рыболов должен быть одет в спасательный жилет, подобранный по размеру. Нужно иметь с собой спасательный линь (веревку длиной 15-20 м с петлей на одном конце и грузом 400-500 г - на другом) и ледовые штыри. После окончания рыболовства лунки нужно обозначить хорошо заметными вехами.

Нельзя допускать выхода на лед детей без сопровождения взрослых, подчеркнули в ОСВОДе.-0-