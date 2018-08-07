В Белоозерске четырехлетняя девочка выпала из окна

7 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Белоозерске Березовского района из окна на третьем этаже выпала четырехлетняя девочка, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Несчастный случай произошел 4 августа. По данным следствия, девочка, оставшись без присмотра родителей, забралась на подоконник. Окно в этот момент было открытым. Малышка оперлась о москитную сетку и вместе с ней упала вниз с высоты третьего этажа. Пострадавшая с многочисленными травмами госпитализирована.
Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.-0-
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