В Белоозерске четырехлетняя девочка выпала из окна

7 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Белоозерске Березовского района из окна на третьем этаже выпала четырехлетняя девочка, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Несчастный случай произошел 4 августа. По данным следствия, девочка, оставшись без присмотра родителей, забралась на подоконник. Окно в этот момент было открытым. Малышка оперлась о москитную сетку и вместе с ней упала вниз с высоты третьего этажа. Пострадавшая с многочисленными травмами госпитализирована.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.-0-