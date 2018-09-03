В Белоозерске легковушка вылетела в канал ГРЭС, водитель погиб

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка в Белоозерске вылетела с дороги в канал электростанции, водитель погиб, сообщили БЕЛТА в МВД.

ДТП произошло 2 сентября в час ночи. "Житель агрогородка Малеч, управляя без водительского удостоверения автомашиной "Мерседес", выехал за пределы проезжей части и опрокинулся в канал ГРЭС. В результате водитель погиб", - рассказали в МВД.

Пассажир легковушки, 2000 года рождения, неработающий житель деревни Спорово, помещен в больницу. -0-