В Белоозерске легковушка вылетела в канал ГРЭС, водитель погиб

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка в Белоозерске вылетела с дороги в канал электростанции, водитель погиб, сообщили БЕЛТА в МВД.
ДТП произошло 2 сентября в час ночи. "Житель агрогородка Малеч, управляя без водительского удостоверения автомашиной "Мерседес", выехал за пределы проезжей части и опрокинулся в канал ГРЭС. В результате водитель погиб", - рассказали в МВД.
Пассажир легковушки, 2000 года рождения, неработающий житель деревни Спорово, помещен в больницу. -0-
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