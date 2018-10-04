В Березе у местного жителя изъяли почти 0,5 кг марихуаны

4 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березе правоохранители изъяли у местного жителя почти 0,5 кг марихуаны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Опасное наркотическое вещество было обнаружено 3 октября в 10.00 по месту жительства 28-летнего рабочего. Всего сотрудники группы наркоконтроля и противодействия торговле людьми РОВД изъяли 472 г марихуаны.

Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.-0-