В Бобруйске медики в кустах обнаружили младенца

18 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Вечером 17 октября бригадой скорой помощи в Бобруйске в частном секторе был обнаружен новорожденный, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Медики услышали детский крик и увидели в кустах младенца. Мальчик лежал на земле в десятке метров от частного дома и плакал. Ему оказали помощь, в настоящее время ребенок находится под присмотром врачей.
На месте работают следователи УСК по Могилевской области. По предварительной информации, накануне событий на пульт диспетчера скорой поступило сообщение о начавшихся родах женщины в одном из домов. По результатам первоначальных следственных действий ситуации будет дана правовая оценка.-0-
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