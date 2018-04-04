В Борисове продавец рыболовных товаров обворовал свой магазин

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове продавец обворовал рыболовный магазин, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

В борисовскую милицию обратился продавец одного из местных рыболовных магазинов. Молодой человек пришел утром на работу и обнаружил пропажу денег из кассы. Он понял, что ночью в магазине был вор, и пересчитал все имущество. Как оказалось, помимо денег пропали две удочки, катушка рыболовной лески, коробка охотничьих спичек и туристический топор. При этом окна и двери не были повреждены.

Сотрудники милиции в тот же день изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили, что к пропаже товара и денег причастен другой продавец данного магазина - 18-летний житель Борисова. "Он подобрал ключ от двери и вечером проник в магазин. Парень провел внутри около 15 минут и покинул помещение с полным рюкзаком вещей. На кражу его побудил долг: юноша должен был вернуть знакомой Br300", - рассказали в УВД.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК (кража), ему грозит до трех лет лишения свободы.-0-