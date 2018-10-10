В Бресте на таксиста завели уголовное дело за попытку дачи взятки инспектору ГАИ

10 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте возбуждено уголовное дело в отношении водителя такси, который пьяным пытался дать взятку сотрудникам ГАИ, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел около четырех часов ночи 28 сентября. В оперативно-дежурную часть управления ГАИ от очевидца поступило сообщение, что по одной из улиц города едет такси, за рулем которого может быть пьяный водитель. В указанном месте инспекторы увидели сдававший назад "Мерседес". Приблизившись к машине, они заметили, что водитель пытается перебраться на пассажирское сидение. Он был нетрезв - 1,8 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

По пути на штрафстоянку нарушитель просил сотрудников Госавтоинспекции не привлекать его к административной ответственности по ст.18.16 КоАП, настойчиво предлагая деньги за благоприятное решение вопроса. На предупреждения инспектора об уголовной ответственности за дачу взятки он не реагировал, затем положил купюры на приборную панель патрульного автомобиля. На место была вызвана следственно-оперативная группа.

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1.ст.14 и ч.1.ст.431 (покушение на дачу взятки) УК.-0-