12 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте при пожаре в гараже погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании на территории гаражно-строительного потребительского кооператива поступило в городской отдел по ЧС сегодня в 9.19. Прибывшие на место происшествия спасатели увидели, что горение происходит внутри кирпичного гаража, ворота которого не были заперты. Также существовала угроза для соседних строений. Во время тушения пожара на кровати без признаков жизни был обнаружен 53-летний хозяин гаража.

Возгорание ликвидировано в 9.27. В результате огнем уничтожено имущество, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается. Рассматриваются версии - неосторожность при курении со стороны погибшего или нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-