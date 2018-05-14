14 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудник Транспортной инспекции подозревается в получении взятки, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.
Инцидент произошел во второй половине дня 11 мая вблизи пункта пропуска "Козловичи". В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОБЭП Ленинского РОВД Бреста и ОМОН УВД задержали работника Транспортной инспекции 1960 года рождения. По поступившей правоохранителям информации, около 16.00 за благоприятное решение вопроса о непроведении контрольных мероприятий фигурант принял от гражданина Польши $5 в качестве взятки.
Управлением Следственного комитета по Брестской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело ч.1 ст.430 (получение взятки) УК. Мужчина задержан.-0-
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