В Бресте задержали 70-летнего валютчика

9 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники милиции задержали 70-летнего валютчика, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Мужчина осуществлял валютно-обменные операции около отделения одного из банков, расположенных на рынке. При себе у брестчанина было $1 376, 290 евро, 27,6 тыс. российских рублей и более Br700. Эта сумма эквивалентна более чем $2,5 тыс. Валюта изъята. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении.

В Брестской области с начала года за нарушение порядка проведения валютных операций задержаны 35 человек.-0-