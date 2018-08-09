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В Бресте задержали 70-летнего валютчика

Происшествия 09.08.2018 | 17:35
Фото из архива
Фото из архива

9 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники милиции задержали 70-летнего валютчика, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Мужчина осуществлял валютно-обменные операции около отделения одного из банков, расположенных на рынке. При себе у брестчанина было $1 376, 290 евро, 27,6 тыс. российских рублей и более Br700. Эта сумма эквивалентна более чем $2,5 тыс. Валюта изъята. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении.

В Брестской области с начала года за нарушение порядка проведения валютных операций задержаны 35 человек.-0-

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Брест, валюта, МВД
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